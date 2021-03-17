Французская компания по производству одежды и предметов роскоши Chanel в честь столетия культового аромата N°5 выпустила уникальное колье.

Об этом сообщает Tatler.

Разработкой первой коллекции высокого ювелирного искусства, когда-либо посвященной парфюмерии, занимался директор студии Chanel Fine Jewellery Creation Studio Патрис Легеро.

Коллекция будет состоять из 123 экземпляров, демонстрирующих все грани аромата Chanel N°5.

Главной изюминкой линейки является необычное колье 55,55, которое изготовлено из белого золота.

Центральный элемент украшения с крупным прозрачным бриллиантом в 55,55 карата повторяет очертания флакона Chanel N°5.

“Мы начали с необработанного алмаза, который мы огранили не для того, чтобы сделать самый большой из возможных камней, а для того, чтобы получить идеальный восьмиугольный алмаз весом 55,55 карата”, – рассказал Легеро.

Отметим, что парфюм Chanel N°5 был создан 5 мая 1921 года парфюмером Эрнестом Бо. По легенде, Коко Шанель попросила его создать “искусственный женский аромат, который пахнет женщиной”.

Создавая первый аромат Chanel, Бо экспериментировал с альдегидами — синтетическими цветочными запахами (запах свежести Cucumis sativus). Название Chanel N°5, возможно, было выбрано потому, что Коко Шанель выбрала из десяти вариантов аромата пятый. К тому же “пять” было ее любимым числом.