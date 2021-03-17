Об этом сообщает Tatler.
Разработкой первой коллекции высокого ювелирного искусства, когда-либо посвященной парфюмерии, занимался директор студии Chanel Fine Jewellery Creation Studio Патрис Легеро.
Коллекция будет состоять из 123 экземпляров, демонстрирующих все грани аромата Chanel N°5.
Главной изюминкой линейки является необычное колье 55,55, которое изготовлено из белого золота.
Центральный элемент украшения с крупным прозрачным бриллиантом в 55,55 карата повторяет очертания флакона Chanel N°5.
“Мы начали с необработанного алмаза, который мы огранили не для того, чтобы сделать самый большой из возможных камней, а для того, чтобы получить идеальный восьмиугольный алмаз весом 55,55 карата”, – рассказал Легеро.
Отметим, что парфюм Chanel N°5 был создан 5 мая 1921 года парфюмером Эрнестом Бо. По легенде, Коко Шанель попросила его создать “искусственный женский аромат, который пахнет женщиной”.
Создавая первый аромат Chanel, Бо экспериментировал с альдегидами — синтетическими цветочными запахами (запах свежести Cucumis sativus). Название Chanel N°5, возможно, было выбрано потому, что Коко Шанель выбрала из десяти вариантов аромата пятый. К тому же “пять” было ее любимым числом.
- Американская супермодель Белла Хадид, которую ранее назвали самой красивой женщиной в мире, оголилась ради съемки для модного дома Chanel.