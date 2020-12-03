Известная американская певица Майли Сайрус, которая в начале года рассталась со своим мужем Лиамом Хемсворт, призналась, что до сих пор не может его разлюбить.

Об этом знаменитость рассказала в интервью Говарду Стерну на радио SiriusXM.

Так, Сайрус рассказала о создании нового альбома Plastic Hearts. По словам певицы, несколько песен она посвятила экс-возлюбленному.

“Иногда ты безумно скучаешь по человеку, иногда тебе становится легче. Время лечит. При написании песни WTF Do I Know? я чувствовала себя очень сильной”, – рассказала певица.

Она отметила, что причиной развода с Гемсвортом стала не ее алкогольная зависимость, а регулярные конфликты, которые возникали по любому поводу.

“У нас было очень много конфликтов. Когда я прихожу домой, мне нужно, чтобы меня кто-то поддерживал”, – добавила она.

Сайрус рассказала, что ее отношения с Гемсвортом начались после пожара в Калифорнии, когда они “все потеряли”. Также знаменитость добавила, что будет любить его всегда.

“Мы были вместе с 16 лет. Наш дом сгорел. Мы были помолвлены, но не знаю, действительно ли мы когда-нибудь серьезно думали, что собираемся пожениться. Тогда мы потеряли наш дом в Малибу. Если вы послушаете мой голос до и после пожара, он очень разный, вы поймете, какую травму я перенесла. Мы были в Южной Африке, поэтому я не могла прийти домой, и мои животные были привязаны к столбу на пляже … Я все потеряла … Все песни, которые я когда-либо написала, были в этом доме, мои фотографии, сценарии. Пытаясь собрать все воедино, вместо того, чтобы сказать: “О, природа сделала за меня то, что я сама не решалась сделать – отпустить”, – я побежала к огню. Просто цеплялась за то, что осталось от этого дома, то есть, меня и его. И я действительно люблю и люблю его очень, очень, очень сильно и до сих пор люблю, всегда буду”, – призналась певица.

Напомним, Майли и Лиам познакомились в 2009 году на съемках драмы “Последняя песня”. После трех лет отношений мужчина сделал предложение певице, но через год пара разошлась. Однако в 2015 году влюбленные снова сошлись и поженились в 2018.