Известная американская модель Крисси Тейген шокировала поклонников неожиданным заявлением о том, что она покидает социальную сеть Twitter.

Об этом сообщают #Буквы.

Перед удалением своего аккаунта, Тейген попрощалась с 14-миллионной аудиторией и объяснила свое решение серией твитов.

В частности, знаменитость отметила, что ее страница начала играть больше негативную роль, чем позитивную.

“Более 10 лет вы были моим миром. Если откровенно, я многим обязана тому, что мы здесь создали. Я действительно считаю многих из вас своими настоящими друзьями. Но мне прощаться”, – написала звезда.

Звезда добавила, что проанализировала активность своего аккаунта в последнее время и решила, что он приносит все больше негатива.

“Аккаунт стал играть более негативную, чем положительную роль в жизни, и я думаю, что сейчас самое подходящее время что-то остановить”, – добавила звезда.

Армия фанатов Тейген по-разному трактовала причину удаления ее аккаунта. В частности, миллионы поклонников предположили, что звезда ушла из Twitter из-за троллей, однако звезда опровергла эти догадки.

“Это не “издевательство”. И дело не в троллях. С троллями я могу справиться, хотя это и давит на меня. Я должна смириться с тем фактом, что не понравлюсь некоторым людям”, – объяснила Тейген в Instagram.

Звезда призналась, что не собирается возвращаться в Twitter, ведь “он больше не служит мне так положительно, как негативно”.

“Но я хочу сказать, что Twitter в этом абсолютно не виноват – я считаю, что они делают все, что в их силах, чтобы бороться с безжалостными издевательствами, но я ушла не из-за издевательств”, – добавила звезда.

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