Об этом пишет The Verge.
В ближайшем времени новые эпизоды мультсериала Sazae-san выходить не будут. Телеканал Fuji TV будет повторно транслировать старые выпуски.
Sazae-san основан на манге Матико Хасэгавы. Главная героиня сериала — домохозяйка Садзаэ Исоно, живущая традиционной семейной жизнью японской женщины и ежедневно сталкивающаяся с трудностями и испытаниями.
На данный момент вышло более 2 500 эпизодов.
Отмечается, что старые выпуски будут транслировать впервые с 1975 года, когда в Японии случился экономический кризис.
- Премьера нового фильма о Бэтмене с Робертом Паттинсоном состоится 1 октября 2021 года.