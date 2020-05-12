В Японии из-за коронавируса прекратили съемки самого старого мультсериала в мире, который выходит с 1969 года.

Об этом пишет The Verge.

В ближайшем времени новые эпизоды мультсериала Sazae-san выходить не будут. Телеканал Fuji TV будет повторно транслировать старые выпуски.

Sazae-san основан на манге Матико Хасэгавы. Главная героиня сериала — домохозяйка Садзаэ Исоно, живущая традиционной семейной жизнью японской женщины и ежедневно сталкивающаяся с трудностями и испытаниями.

На данный момент вышло более 2 500 эпизодов.

Отмечается, что старые выпуски будут транслировать впервые с 1975 года, когда в Японии случился экономический кризис.