Спустя почти два десятилетия после выхода в прокат картины "Гарри Поттер и философский камень" мировые кассовые сборы фильма превысили 1 млрд долл.

Об этом сообщает Variety.

Это произошло благодаря доходам от повторного релиза в Китае. В частности, фильм в минувшие выходные занял первое место в чартах кассовых сборов страны, собрав 13,6 млн долл. с 16 000 экранов.

На сегодняшний день фильм собрал 1,001 млрд долларов, что делает его вторым фильмом в франшизе, преодолевшим отметку в миллиард долларов. В 2011 году “Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2” собрал во всем мире 1,34 млрд долл. В общей сложности кассовые сборы франшизы составили 7,74 млрд долл.

“Мы очень рады видеть, что “Гарри Поттер и философский камень” восхищает новое поколение зрителей. Популярность фильма среди кинозрителей в Китае, которые открывают для себя его впервые, доказывает, что привлекательность этих историй действительно универсальная и вне времени”, – отметил представители Warner Bros. Эндрю Криппс.

Отметим, что “Гарри Поттер и философский камень” впервые вышел на экраны в 2001 году.