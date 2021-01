Об этом сообщают #Буквы.

Поклонники вспомнили семнадцатый эпизод одиннадцатого сезона “Bart to the Future”, который вышел в мае 2000 года.

В нем взрослая Лиза Симпсон становится первой женщиной-президентом Соединенных Штатов.

Конечно, Харрис президентом не стала, хотя в начале гонки стремилась быть кандидатом от Демократической партии (пока не снялась в пользу Джо Байдена). Однако были некоторые другие детали, которые заставляют людей поверить в “пророчество”.

В частности, Лиза в эпизоде ​​сменила на посту Дональда Трампа (его избрание — еще одно известное “пророчество” сериала).

Также Лиза была одета в наряд яркого фиолетового цвета и жемчужное ожерелье.

Для дня инаугурация Харрис выбрала платье и пальто в том же цвете, сшитые на заказ американским дизайнером Кристофером Джоном Роджерсом. Образ также был дополнен жемчужным ожерельем.

Kamala Harris really is Lisa Simpson and I’m all for it 😁 pic.twitter.com/82yTgsu09o

The Simpsons have done it once again. I think it is safe to say Lisa Simpson predicted Kamala Harris's inauguration outfit. pic.twitter.com/9UY6zMUN9c

— Sam Adékunle (@samoflagos) January 21, 2021