Мини-сериал HBO о Чернобыльской катастрофе стал рекордсменом по количеству номинаций на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в телевидении.

Об этом сообщается на сайте премии.

Мини-сериал “Чернобыль” совместного производства американского канала HBO и британского Sky Atlantic, снятый американским режиссером Йоханом Ренком, попал в шорт-лист премии BAFTA TV 2020 сразу в 14 категориях:

Лучший главный актер (Джаред Харрис) Лучший мини-сериал Лучший актер второго плана (Стеллан Скарсгард) Лучший дизайн костюмов Лучший режиссер: фикшн Редактура: фикшн Лучшие макияж и прически Лучший оригинальный саундтрек Фотография и свет: фикшн Лучший продакшн-дизайн Сценарный кастинг Звук: фикшн Лучший графический дизайн Лучший сценарист: драма

BAFTA TV Awards — ежегодная премия, которая вручается Британской академией телевидения и киноискусства с 1955 года за выдающиеся заслуги в области телевидения. Она является аналогом американской награды “Эмми”.

Церемонии награждения BAFTA TV Awards и BAFTA TV craft Awards должны были состояться весной текущего года, однако были перенесены из-за пандемии COVID-19. Планируется, что они состоятся 17 и 31 июля.

“Чернобыль” — 5-серийная историческая драма, посвященная аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, ликвидации последствий этой аварии и расследованию её причин. Премьера мини-сериала состоялась в 2019 году.