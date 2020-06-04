Об этом сообщается на сайте премии.
Мини-сериал “Чернобыль” совместного производства американского канала HBO и британского Sky Atlantic, снятый американским режиссером Йоханом Ренком, попал в шорт-лист премии BAFTA TV 2020 сразу в 14 категориях:
- Лучший главный актер (Джаред Харрис)
- Лучший мини-сериал
- Лучший актер второго плана (Стеллан Скарсгард)
- Лучший дизайн костюмов
- Лучший режиссер: фикшн
- Редактура: фикшн
- Лучшие макияж и прически
- Лучший оригинальный саундтрек
- Фотография и свет: фикшн
- Лучший продакшн-дизайн
- Сценарный кастинг
- Звук: фикшн
- Лучший графический дизайн
- Лучший сценарист: драма
BAFTA TV Awards — ежегодная премия, которая вручается Британской академией телевидения и киноискусства с 1955 года за выдающиеся заслуги в области телевидения. Она является аналогом американской награды “Эмми”.
Церемонии награждения BAFTA TV Awards и BAFTA TV craft Awards должны были состояться весной текущего года, однако были перенесены из-за пандемии COVID-19. Планируется, что они состоятся 17 и 31 июля.
“Чернобыль” — 5-серийная историческая драма, посвященная аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, ликвидации последствий этой аварии и расследованию её причин. Премьера мини-сериала состоялась в 2019 году.
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