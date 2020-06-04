Об этом сообщается на сайте премии. 

Мини-сериал “Чернобыль” совместного производства американского канала HBO и британского Sky Atlantic, снятый американским режиссером Йоханом Ренком, попал в шорт-лист премии BAFTA TV 2020 сразу в 14 категориях:

  1. Лучший главный актер (Джаред Харрис)
  2. Лучший мини-сериал
  3. Лучший актер второго плана (Стеллан Скарсгард)
  4. Лучший дизайн костюмов
  5. Лучший режиссер: фикшн
  6. Редактура: фикшн
  7. Лучшие макияж и прически
  8. Лучший оригинальный саундтрек
  9. Фотография и свет: фикшн
  10. Лучший продакшн-дизайн
  11. Сценарный кастинг
  12. Звук: фикшн
  13. Лучший графический дизайн
  14. Лучший сценарист: драма

BAFTA TV Awards — ежегодная премия, которая вручается Британской академией телевидения и киноискусства с 1955 года за выдающиеся заслуги в области телевидения. Она является аналогом американской награды “Эмми”.

Церемонии награждения BAFTA TV Awards и BAFTA TV craft Awards должны были состояться весной текущего года, однако были перенесены из-за пандемии COVID-19. Планируется, что они состоятся 17 и 31 июля.

“Чернобыль” — 5-серийная историческая драма, посвященная аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, ликвидации последствий этой аварии и расследованию её причин. Премьера мини-сериала состоялась в 2019 году.