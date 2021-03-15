#Буквы собрали самые яркие наряды знаменитостей на красной дорожке.

Хотя звездам позволили присутствовать на церемонии, и зал был пуст – без зрителей. Поклонники могли смотреть действо онлайн.

Наряды с красной дорожки:

Дуа Липа в изысканном платье Atelier Versace и в украшениях Bvlgari.

Тейлор Свифт в Oscar de la Renta и розовых босоножках

Ноа Сайрус в Schiaparelli

Билли Айлиш в Gucci

Деби Нова в Georges Chakra

Megan Thee Stallion в Dolce & Gabbana

Бейонсе в кожаном мини-платье от Schiaparelli

Дженей Айко в Giambattista Valli

Doja Cat в платье от Roberto Cavalli

Гарри Стайлс в Gucci

Ингрид Эндресс в украшениях Chopard

Синтия Эриво в Louis Vuitton

Холли Бейли в платье от Louis Vuitton

Bad Bunny в Burberry

H.E.R. в Dundas

Первцы Андерсон Пак и Бруно Марс

Фото: Getty Images, Vogue