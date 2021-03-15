#Буквы собрали самые яркие наряды знаменитостей на красной дорожке.
Хотя звездам позволили присутствовать на церемонии, и зал был пуст – без зрителей. Поклонники могли смотреть действо онлайн.
Наряды с красной дорожки:
Дуа Липа в изысканном платье Atelier Versace и в украшениях Bvlgari.
Тейлор Свифт в Oscar de la Renta и розовых босоножках
Ноа Сайрус в Schiaparelli
Билли Айлиш в Gucci
Деби Нова в Georges Chakra
Megan Thee Stallion в Dolce & Gabbana
Бейонсе в кожаном мини-платье от Schiaparelli
Дженей Айко в Giambattista Valli
Doja Cat в платье от Roberto Cavalli
Гарри Стайлс в Gucci
Ингрид Эндресс в украшениях Chopard
Синтия Эриво в Louis Vuitton
Холли Бейли в платье от Louis Vuitton
Bad Bunny в Burberry
H.E.R. в Dundas
Первцы Андерсон Пак и Бруно Марс
Фото: Getty Images, Vogue
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