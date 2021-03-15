14 марта в Лос-Анджелесе прошла торжественная церемония вручения главной музыкальной награды года - премии "Грэмми". И как всегда взгляды медиа и телезрителей были прикованы не только к тому, что происходило на главной сцене, но и к красной дорожке, ведь роскошные наряды звезд просто поражали.