#Букви показують, як же були одягнені зірки кіно на церемонії “Оскара-2021”.

Кері Малліган, номінантка на кращу жіночу роль (“Молода багатообіцяюча жінка).

ABC

Геллі Беррі, запрошена гостя.

Chris Pizzello

Зендая.

Селеста.

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Chris Pizzello

Віола Девіс, номінована на кращу жіночу роль у фільмі “Ма Рейні: Мати блюзу”.

CHRIS PIZZELLO

H.E.R. 

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Chris Pizzello

Зірка фільму “Борат-2” і номінантка на кращу жіночу роль другого плану Марія Бакалова.

Chris Pizzello

Режисерка стрічки “Одна ніч у Майамі” Реджина Кінг у блакитній сукні.

Еміральд Феннел.

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Зірка “Манка” та номінантка на актриси другого плану Аманда Сейфрід.

Chris Pizzello

Кращий актор другого плану – Деніел Калуя, “Іуда і чорний месія”.

Chris Pizzello

Анджела Бассет.

Chris Pizzello

Міа Ніл, номінантка на “Оскар” за макіяж і зачіску.

Chris Pizzello

Леслі Одом-молодший номінований на кращого актора другого плану за роль у фільмі “Одна ніч в Майамі”. Ніколетт Робінсон.

Аріана Дебозе.

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Колман Домінго.

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Різ Візерспун

Тіара Томас.

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Юн Ю Чжун і Хан Е-Рі.

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Зірка “Частини жінки” і номінантка на кращу жіночу роль Ванесса Кірбі.

CHRIS PIZZELLO, POOL/AFP via Getty Images

 