Об этом сообщает CNN.

Так, в начале лета в Великобритании и Европе планируется начать производство популярного шпионского триллера с Сандрой О и Джоди Комер в главных ролях.

Шоу основано на серии шпионских романов Люка Дженнингса и рассказывает о британской разведчице Еве, которой нужно поймать психопатку-убийцу Вилланелль.

Премьера последнего восьмисерийного сезона запланирована на следующий год.

“Сериал “Убивая Еву” стал популярным и привлек преданных и пылких фанатов с самого первого эпизода. Блестящая адаптация исходного материала, незабываемые персонажи, которых оживили Сандра О и Джоди Комер, и весь актерский состав вместе с нашими партнерами из Sid Gentle Films создали единственный в своем роде проект, от которого перехватило дыхание”, – отметил представитель телеканала AMC Networks Дэн Макдермотт.