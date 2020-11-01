Британский боксер Дерек Чисора после боя с Александром Усиком угостил украинца и его команду бургерами.

Фото и видео Усик опубликовал на своей странице в Instagram.

Британец пришел с гостинцами в раздевалку к Усику, чем очень приятно удивил своего соперника по сегодняшнему поединку.

“Dereck, you are magic”, – сказал Усик Чисоре.

Он также поблагодарил соперника за поединок.

“Я благодарен Дереку Чисоре за то, что он согласился на этот поединок и закатил такой бой. Я знаю, что это такое: как трудно в зале, как трудно все это делать. И я ему очень сильно благодарен, благодарен его семьи, благодарен его команде!”, – написал Усик.

Бой, который продолжался все 12 раундов, прошел в ночь на 1 ноября на “Уэмбли Арене” в Лондоне (Великобритания).