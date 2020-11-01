Фото и видео Усик опубликовал на своей странице в Instagram.
Британец пришел с гостинцами в раздевалку к Усику, чем очень приятно удивил своего соперника по сегодняшнему поединку.
“Dereck, you are magic”, – сказал Усик Чисоре.
Он также поблагодарил соперника за поединок.
“Я благодарен Дереку Чисоре за то, что он согласился на этот поединок и закатил такой бой. Я знаю, что это такое: как трудно в зале, как трудно все это делать. И я ему очень сильно благодарен, благодарен его семьи, благодарен его команде!”, – написал Усик.
Бой, который продолжался все 12 раундов, прошел в ночь на 1 ноября на “Уэмбли Арене” в Лондоне (Великобритания).
- Ранее украинский боксер Александр Усик отказался от поясов в тяжелом весе в связи с переходом в супертяжи.
- В июне 2019 года Всемирная боксерская организация (WBO) издала официальное постановление, согласно которому экс-чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик стал обязательным претендентом на пояс WBO в супертяжелом дивизионе.
- В октябре прошлого года Александр Усик одержал победу в дебютном поединке в новой для себя категории – супертяжелом весе.