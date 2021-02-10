Анонимный читатель издания о музыке MetalSucks построил гитару из скелета человека и показал видео и фото. Он утверждает, что это скелет его умершего дяди.

Новостной ресурс опубликовал его историю.

Человек с ником Prince Midnight рассказал, что сделал гитару из скелета своего мертвого дяди Филиппа. Prince утверждает, что он не “болезненный фетишист”.

По его словам, его дядя Филипп погиб в автомобильной катастрофе много лет назад. Он хотел, чтобы его кремировали, но в Греции, где проживал Филипп, это осуждает ортодоксальная религия.

Поэтому Филипп попросил передать его скелет в случае смерти в местный колледж, где он использовался бы для обучения студентов. Так и было в течение 20 лет после его смерти. Однако в последние годы он не был нужен и его хранили в деревянном ящике.

Этот ящик получил его племянник. Однако хранить останки Prince не захотел, поэтому решил неординарным образом увековечить память дяди. Вот что он об этом рассказал изданию:

“Итак, я получил ящик с костями из Греции и поначалу не знал, что делать. Похоронить их? Кремировать их? Положить их на чердак? Все это казалось плохим способом увековечить память кого-то, кто увлек меня хэви-металлом. Поэтому я решил превратить дядю Филиппа в гитару, что оказалось сложной задачей. Я провел много исследований, и никто никогда не делал гитару из скелета. Итак, я сделал это”.

Prince закончил сборку 8 февраля.

Он говорит, что инструмент “играет идеально и звучит потрясающе”. Убедиться можно, послушав, как на такой гитаре звучит песня Transilvanian Hunger от Darkthrone.