Мужа королевы Елизаветы II выписали из больницы

99-летнего супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа, который недавно перенес операцию на сердце, выписали из больницы.

Об этом сообщает People.

Филипп был госпитализирован в больницу короля Эдуарда VII в Лондоне 16 февраля. В марте его перевели в больницу Святого Варфоломея – специализированную высокотехнологичную больницу – для операции, связанной с “ранее существовавшим сердечным заболеванием”.

Затем его перевели обратно в больницу короля Эдуарда VII, из которой сегодня, 16 марта, и выписали.

Отмечается, что это было самое долгое пребывание принца в больнице. После выписки Филипп вернулся в Виндзорский замок.