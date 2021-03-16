Covid-19 Украина

обновлено 16.03.2021 в 14:02

Всего:

1477190 (+9642)

Болеют:

216284 (+9642)

Выздоровели:

1232209 (+6202)

Умерло:

28697 (+264)

Эксклюзив
15:37 «Дело Шеремета»: под Шевченковским судом Киева проходит акция в поддержку Антоненко
15:07 Мишель Обама прокомментировала интервью принца Гарри и Меган Маркл
15:05 МОЗ опровергает фейк о якобы закрытии сотен больниц при президентстве Порошенко, — Павленко
14:27 Больше 60% украинцев не доверяют Зеленскому, – опрос
14:20 Мужа королевы Елизаветы II выписали из больницы
13:56 Швеция приостановила использование COVID-вакцины AstraZeneca
13:43 Сестра Кейт Миддлтон – Пиппа стала мамой второй раз
13:40 Вакцинация в Украине: производителей вакцин могут освободить от ответственности за последствия прививок
13:29 «Какая-то глупость вышла»: Усик заявил, что не снимался в фильме Оксаны Марченко «Паломница»
13:27 Маруся Звиробий снялась в пользу кандидата от «Свободы» Кошулинского
12:56 18 марта европейский регулятор объявит результаты расследования относительно вакцины COVID-19 AstraZeneca
12:56 В работе сервисов Microsoft произошел масштабный сбой
12:31 СБУ заблокировала масштабную хакерскую атаку на правительственные ресурсы Украины со стороны РФ
12:18 В столице Норвегии ввели строжайшие за все время пандемии ограничения
Партнерский материал
12:07 16 апреля состоится новый форум ААУ – «A2B: Banking & Compliance»
11:52 Умер один из самых харизматичных «злодеев» бондианы Яфет Котто
11:52 «Реал Мадрид» – «Аталанта»: Где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча
11:34 Во Львове для пациентов с COVID-19 развернут дополнительные госпитали
11:17 «Манчестер Сити» – «Боруссия М»: Где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча
Эксклюзив
10:56 Под Радой требовали запретить эвтаназию бездомных животных и пушные фермы: фото
10:51 «Пошел на х*й, так понятнее?» — Арестович ответил в соцсетях на просьбу перейти на украинский
10:43 Ряд стран приостановил прививки вакциной AstraZeneca: ВОЗ и EMA обсудят дальнейшую вакцинацию
10:00 Рада рассмотрит расширение полномочий президента, земельные законы и приватизацию: трансляция
09:36 Пекин накрыла мощнейшая за десятилетие песчаная буря, – фото, видео
08:51 В Украине за минувшие сутки зафиксировано 9642 новых случая COVID-19
08:33 16 марта 2021: какой сегодня праздник, традиции, приметы, именины
07:45 Microsoft может получить более $150 млн из «плана спасения Америки»
07:26 16 марта в Украине пройдут дожди, а в Карпатах сильный снег
06:30 Пробки в Киеве: актуальная ситуация на дорогах в режиме онлайн
01:54 Нардепу «ЕС» Арьеву вынесли предупреждение: он сигналил кортежу

Мужа королевы Елизаветы II выписали из больницы

99-летнего супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа, который недавно перенес операцию на сердце, выписали из больницы.

Вторник, 16 марта 2021, 14:20

Об этом сообщает People.

Филипп был госпитализирован в больницу короля Эдуарда VII в Лондоне 16 февраля. В марте его перевели в больницу Святого Варфоломея – специализированную высокотехнологичную больницу – для операции, связанной с “ранее существовавшим сердечным заболеванием”.

Затем его перевели обратно в больницу короля Эдуарда VII, из которой сегодня, 16 марта, и выписали.

Отмечается, что это было самое долгое пребывание принца в больнице. После выписки Филипп вернулся в Виндзорский замок.

Теги: принц Филипп, больница, операция

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook