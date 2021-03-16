Мужа королевы Елизаветы II выписали из больницы

Об этом сообщает People.
Филипп был госпитализирован в больницу короля Эдуарда VII в Лондоне 16 февраля. В марте его перевели в больницу Святого Варфоломея – специализированную высокотехнологичную больницу – для операции, связанной с “ранее существовавшим сердечным заболеванием”.
Затем его перевели обратно в больницу короля Эдуарда VII, из которой сегодня, 16 марта, и выписали.
Отмечается, что это было самое долгое пребывание принца в больнице. После выписки Филипп вернулся в Виндзорский замок.
- 23 февраля стало известно, что супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп подхватил инфекцию.