Об этом сообщает американское издание The Hollywood Reporter.
Известно, что в рамках этой ленты на больших экранах дебютирует “Общество справедливости”, куда входит Доктор Фейт и другие супергерои. В частности, в фильме снимутся Элдис Ходж, Ной Сентинео и Квинтесса Суинделл. Главного героя Черного Адама сыграет Дуэйн Джонсон.
Режиссером кинокартины станет Жауме Кольет-Серра.
По данным издания, съемочный процесс начнут уже в апреле. Дата премьеры пока неизвестна.
- Ранее в компании Walt Disney заявили, что приняли решение отложить выход фильма “Черная вдова” на июль. Изначально картина должна была выйти в ноябре.