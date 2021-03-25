Ирландский актер Пирс Броснан, известный по роли Джеймса Бонда, сыграет Доктора Фейта в фильме "Черный Адам". Это будет первая супергеройская роль в его карьере.

Об этом сообщает американское издание The Hollywood Reporter.

Известно, что в рамках этой ленты на больших экранах дебютирует “Общество справедливости”, куда входит Доктор Фейт и другие супергерои. В частности, в фильме снимутся Элдис Ходж, Ной Сентинео и Квинтесса Суинделл. Главного героя Черного Адама сыграет Дуэйн Джонсон.

Режиссером кинокартины станет Жауме Кольет-Серра.

По данным издания, съемочный процесс начнут уже в апреле. Дата премьеры пока неизвестна.