Кредиторы Cirque du Soleil Entertainment Group купили активы компании и получили контроль над ней. Это помогло всемирно известному шоу избежать банкротства.

Об этом пишет CBC.

Cirque был вынужден отменить свои представления в начале этого года и сократить почти 3500 сотрудников из-за пандемии.

Группа кредиторов подала заявку на получение контроля над компанией в июле, заменив сделку с акционерами Cirque, которая включала долговое финансирование от государственного органа Квебека.

В рамках сделки бывший исполнительный директор MGM Resorts International Джим Муррен и управляющий директор Catalyst Capital Габриэль де Альба были назначены сопредседателями совета директоров компании.