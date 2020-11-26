Об этом пишет CBC.
Cirque был вынужден отменить свои представления в начале этого года и сократить почти 3500 сотрудников из-за пандемии.
Группа кредиторов подала заявку на получение контроля над компанией в июле, заменив сделку с акционерами Cirque, которая включала долговое финансирование от государственного органа Квебека.
В рамках сделки бывший исполнительный директор MGM Resorts International Джим Муррен и управляющий директор Catalyst Capital Габриэль де Альба были назначены сопредседателями совета директоров компании.
- Ранее сообщалось, что самый популярный цирк в мире, Cirque du Soleil, объявил о банкротстве в связи с закрытием шоу из-за пандемии коронавируса COVID-19.