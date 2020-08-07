Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Милано опубликовала фото, сделанное 2 апреля во время ее борьбы с болезнью, и рассказала о своем самочувствии.

“Это я 2 апреля после двухнедельной болезни. Я никогда не была такой больной. Болело все. Потеря запаха. Мне казалось, что у меня на груди сидит слон. Я не могла дышать. Я не могла удержать в себе пищу. Я похудела на четыре килограмма за 2 недели. Я была обескуражена. Была лихорадка и была ужасная головная боль. У меня были практически все симптомы COVID-19”, – отметила актриса.

Она добавила, что при этом первый тест на коронавирус показал отрицательный результат, два других теста на антитела к вирусу также были отрицательными. И лишь с четвертой попытки у нее подтвердился COVID-19.

Милано также подчеркнула, что эта болезнь – не выдумка.

“Тогда я думала, что умираю. Не хочу, чтобы кто-то чувствовал то же, что и я”, – добавила она.

Кроме того, актриса заявила, что пожертвует свою плазму в надежде спасти кому-то жизнь.

Она также призвала своих поклонников соблюдать правила гигиены и не забывать о социальной дистанции.