Про це пишуть #Букви.

38-річна Хлої Чжао народилася в Китаї, деякий час жила і навчалася в Великобританії, потім переїхала в США. Там вона почала знімати незалежне кіно.

Чжао стала другою в історії жінкою, яка отримала “Оскар” за режисуру. Першою у 2010 році була Кетрін Бігелоу – вона отримала нагороду за фільм “Повелитель бурі”.

У своїй промові під час вручення премії Хлої Чжао подякувала своїх суперників в номінації, назвавши їх соратниками.

Також вона торкнулася теми важливості доброти у світі. Чжао вважає, що всі люди “з народження від природи хороші”.

Чжао зазначила, що ця перемога – “для всіх, у кого є віра і сміливість, щоб триматися за добро в собі та за добро один в одному, як би важко це не було”

“I have always found goodness in the people I met everywhere I went in the world. So this is for anyone who has the faith and the courage to hold onto the goodness and themselves, and…in each other.”

Watch Chloé Zhao’s Best Director acceptance speech: https://t.co/sdgeoBK7lX pic.twitter.com/Q7oQYJgjh5

— ABC News (@ABC) April 26, 2021