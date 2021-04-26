Американо-китайська режисерка і сценаристка Хлої Чжао отримала нагороду як найкращий режисер року за фільм "Земля кочівників". Вона стала першою "кольоровою" жінкою, яка була номінована і перемогла в цій категорії.

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38-річна Хлої Чжао народилася в Китаї, деякий час жила і навчалася в Великобританії, потім переїхала в США. Там вона почала знімати незалежне кіно.

Чжао стала другою в історії жінкою, яка отримала “Оскар” за режисуру. Першою у 2010 році була Кетрін Бігелоу – вона отримала нагороду за фільм “Повелитель бурі”.

У своїй промові під час вручення премії Хлої Чжао подякувала своїх суперників в номінації, назвавши їх соратниками.

“Дякую моїм соратникам, спасибі моїм суперникам – не хочу називати їх “суперники”, вони соратники – спасибі моїй команді, яка зробила “Землю кочівників”. Таку дивну, неймовірну подорож ми подолали разом”, – сказала режисерка.

Також вона торкнулася теми важливості доброти у світі. Чжао вважає, що всі люди “з народження від природи хороші”.

“Останнім часом я багато думала про те, як мені продовжувати роботу, коли стає важко. Думаю, на це вплинуло те, чого я навчилася, коли була дитиною. Коли я росла в Китаї, ми з татом грали в цю гру. Ми запам’ятовували класичні китайські вірші й тексти, читали їх разом і намагалися закінчити речення один одного. Є одне, яке я добре пам’ятаю, воно називається “Класика трьох персонажів”. Його перша фраза: “Люди з народження від природи хороші”. Ці шість слів мали на мене такий сильний вплив, коли я була дитиною, і я досі щиро вірю їм. Хоча іноді може здатися, що все навпаки, я завжди знаходила добро в людях, яких зустрічала скрізь, де бувала у світі”, – сказала вона.

Чжао зазначила, що ця перемога – “для всіх, у кого є віра і сміливість, щоб триматися за добро в собі та за добро один в одному, як би важко це не було”

“І ця перемога для вас. Ви надихаєте мене продовжувати”, – резюмувала режисерка.

“I have always found goodness in the people I met everywhere I went in the world. So this is for anyone who has the faith and the courage to hold onto the goodness and themselves, and…in each other.” Watch Chloé Zhao’s Best Director acceptance speech: https://t.co/sdgeoBK7lX pic.twitter.com/Q7oQYJgjh5 — ABC News (@ABC) April 26, 2021