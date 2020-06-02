Стала известна причина смерти 30-летнего актера Тайри Бойса, который сыграл Тайлера Кроули в фильме "Сумерки", и его девушки.

Об этом сообщает издание Hollywood Reporter.

Как сообщалось ранее, 13 мая 30-летний Тайри Бойс и 27-летняя девушка Натали Адепою, были найдены мертвыми в квартире актера в Лос-Анджелесе. Информацию об их смерти подтвердила мать Бойса — Лиза Вейн.

По информации издания, в понедельник, 1 июня, судмедэксперт округа Кларк Джон Фуденберг сообщил, что смерть пары была случайной.

По словам коронера, Тайри и Натали погибли от последствий отравления кокаином и фентанилом.

Отметим, мать актера в настоящее время не комментировала результаты экспертизы.