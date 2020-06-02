Об этом сообщает издание Hollywood Reporter. 

Как сообщалось ранее, 13 мая 30-летний Тайри Бойс и 27-летняя девушка Натали Адепою, были найдены мертвыми в квартире актера в Лос-Анджелесе. Информацию об их смерти подтвердила мать Бойса — Лиза Вейн.

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По информации издания, в понедельник, 1 июня, судмедэксперт округа Кларк Джон Фуденберг сообщил, что смерть пары была случайной.

По словам коронера, Тайри и Натали погибли от последствий отравления кокаином и фентанилом.

Отметим, мать актера в настоящее время не комментировала результаты экспертизы.

  • Ранее сообщалось, что известный болливудский актер Иррфан Хан умер в возрасте 53 лет после того, как на этой неделе его госпитализировали в больницу Мумбаи с инфекцией толстой кишки.