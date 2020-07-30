В связи с пандемией COVID-19 в этом году церемония вручения премии "Эмми" пройдет в виртуальном формате.

Об этом сообщает Variety.

Накануне номинантам направили письма с просьбой принять участие из дома. Мероприятие состоится 20 сентября.

В письме сообщается, что организаторы наймут команду, которая во главе с ведущим Джимми Киммелом снимет всех номинантов из дома или любого другого места на их усмотрение. Организаторы уточнили, что для съемок будут использованы хорошие профессиональные камеры, благодаря которым все номинанты будут выглядеть сногсшибательно.

В настоящий момент стоит вопрос – какие моменты церемонии провести в прямом эфире, а какие записать заранее.