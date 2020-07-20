Бренд обуви Converse запустил продажу новой модели Chuck Taylor All Star Basic Wash. Эти кеды выглядят как классические Converse, только со следами носки.

Об этом сообщают #Буквы.

Американская компания-производитель обуви Converse запустила продажу новой модель Chuck Taylor All Star Basic Wash. Эти кеды выглядят как культовая модель Chuck Taylor All-Star, только с имитацией следов носки — потемневшими подошвой и шнурками и разводами на ткани, которые “придают этой классической модели винтажный вид”.

Винтажная модель доступна для заказа на сайте бренда в сером и темно-синем цветах и стоит 70 фунтов стерлингов (2 445 гривен).

Отметим, новая пара оригинальных Chuck Taylor All Star стоит на 18 фунтов дешевле (1 815 гривен).