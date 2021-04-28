Бренд Converse оголосив про відкриття віртуального магазину в Тихому океані. У такий спосіб компанія спробувала привернути увагу до проблеми забруднення океанів.

Про це повідомили на сторінках бренду в соцмережах.

“Це наш перший віртуальний магазин на сміттєвому майданчику. Всередині ви можете знайти унікальні речі, зроблені з використанням екологічно чистих ідей з усього світу. Як чорнило, зроблене з брудного повітря, і фарба з бактерій, що світяться в темряві. Приходьте до нас, нові дропи щотижня”, — йдеться в анонсі.

У цьому віртуальному магазині користувачі можуть придбати кеди від компанії, запропонувавши власну ціну. Пожертви підуть на фінансування очищення пластикового сміття з океану.

Розробленням простору Renew Labs займалося агентство Virtue. Асортимент оновлюватиметься аж до Всесвітнього дня океанів, який відзначається 8 червня.