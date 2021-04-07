С начала года герцог Кембриджский, принц Уильям поговорил с более чем 300 медицинскими сотрудниками и волонтерами, чтобы поблагодарить их за борьбу с эпидемией COVID-19.

Об этом сообщает People.

В частности, у Уильяма было 62 телефонных разговоров, в ходе которых он разговаривал с передовыми работниками в различных медицинских учреждениях, персоналом и волонтерами, вводящими вакцину от коронавируса, а также с лицами, выполняющими неклинические функции, например, с домашними работниками.

Он также поучаствовал в пяти региональных встречах с исполнительными директорами, директорами трастов и советов Национальной службы здравоохранения по видеосвязи, чтобы узнать больше о некоторых местных проблемах, с которыми их организации столкнулись за последний год.

Во время разговора с доктором Тельмой Крейг, консультантом в больнице Mater в Белфасте, принц Уильям, сказал:

”Я просто хочу сказать от имени всех, какую фантастическую работу вы проделали вместе. Это были настоящие командные усилия, и мы все очень гордимся вами. Большое вам спасибо за всю вашу тяжелую работу”. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

Уильям получил положительный тест на коронавирус в апреле 2020 года, но решил скрыть эту информацию. На фоне того, что его отец, принц Чарльз заразился вирусом незадолго до того, как ему поставили диагноз, Уильям не хотел тревожить общественность новостями о том, что он тоже заболел.

Принца осматривали королевские врачи в его загородном доме, Анмер Холл, где он и его семья находились на карантине большую часть прошлого года. При этом, ни его жена Кейт Миддлтон, ни их трое детей, принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи не заболели.