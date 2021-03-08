Американская ассоциация кинокритиков отметила лучшие работы за 2021 год и вручила награды на церемонии Critics' Choice Awards. Несмотря на то, что из-за коронавируса было принято решение проводить мероприятие в онлайн-формате, актеры все равно блеснули роскошными нарядами.

Об этом пишет глянец VOGUE.

В ночь на 8 марта в США прошла 26-я ежегодная церемония награждения Critics ‘Choice Awards

Трехчасовое действо включало как виртуальные, так и офлайн-элементы. Шоу, проводимое Тайе Диггсом третий год подряд, было посвящено лучшим фильмам и телевизионным проектам года и продолжило большую подготовку к церемонии вручения премии “Оскар” в апреле.

В этом году не было традиционной ковровой дорожки – звезды нарядились дома и публиковали свои наряды в соцсети.

К примеру, Кэтрин О’Хара снялась в наряде Elie Saab в парке, а Дейзи Эдгар-Джонс позировала на балконе в платье Oscar de la Renta.