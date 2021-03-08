Об этом пишет глянец VOGUE.

В ночь на 8 марта в США прошла 26-я ежегодная церемония награждения Critics ‘Choice Awards

Трехчасовое действо включало как виртуальные, так и офлайн-элементы. Шоу, проводимое Тайе Диггсом третий год подряд, было посвящено лучшим фильмам и телевизионным проектам года и продолжило большую подготовку к церемонии вручения премии “Оскар” в апреле.

В этом году не было традиционной ковровой дорожки – звезды нарядились дома и публиковали свои наряды в соцсети.

К примеру, Кэтрин О’Хара снялась в наряде Elie Saab в парке, а Дейзи Эдгар-Джонс позировала на балконе в платье Oscar de la Renta.

Виола Дэвис в Greta Constantine and Lorraine West jewelry

Аманда Сейфрид в Miu Miu

Аня Тейлор-Джой в Dior haute couture

Галь Гадот в Prabal Gurung

Джон Бойєга в Louis Vuitton

Джиллиан Андерсон в Dior haute couture

Дейзи Эдгар-Джонс в Oscar de la Renta

Доминик Фишбек в Reem Acra and a Melissa Kaye earring

Лесли Одом мол. в Celine

Синтия Эриво в Vera Wang

Сидней Фланиган в Rodarte

Джулиа Гарнер в Christopher John Rogers and Tamara Mellon shoes

Зендая в Valentino

Фиби Дайневор в Louis Vuitton

Шира Хаас в Armani Privé

Эмма Коррин в Schiaparelli haute couture

  • Ранее #Буквы публиковали список победителей Critics ‘Choice Awards 2021.