Об этом пишет глянец VOGUE.
В ночь на 8 марта в США прошла 26-я ежегодная церемония награждения Critics ‘Choice Awards
Трехчасовое действо включало как виртуальные, так и офлайн-элементы. Шоу, проводимое Тайе Диггсом третий год подряд, было посвящено лучшим фильмам и телевизионным проектам года и продолжило большую подготовку к церемонии вручения премии “Оскар” в апреле.
В этом году не было традиционной ковровой дорожки – звезды нарядились дома и публиковали свои наряды в соцсети.
К примеру, Кэтрин О’Хара снялась в наряде Elie Saab в парке, а Дейзи Эдгар-Джонс позировала на балконе в платье Oscar de la Renta.
- Ранее #Буквы публиковали список победителей Critics ‘Choice Awards 2021.