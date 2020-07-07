Об этом пишет CNN.

Далай-лама надеется, что альбом мантр и буддийских учений “Inner World” обеспечит некоторое спокойствие на фоне хаоса пандемии коронавируса и глобальных протестов, вызванных смертью Джорджа Флойда.

“У музыки есть потенциал, чтобы преодолеть наши различия”, – сказал он в своем заявлении.

Альбом создавался совместно с музыкантами Джунель и Абрахам Кунин из Новой Зеландии. Они предложили Далай-ламе записать альбом много лет назад, но тогда он отказался. В 2015 году они повторили свое предложение, и Далай-лама неожиданно согласился.