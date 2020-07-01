Видео опубликовано на YouTube-канале Далай-ламы.
One of My Favorite Prayers войдет в дебютный альбом далай-ламы Inner World. Название переводится как “Внутренний мир”.
Трек представляет собой буддийскую мантру, соединенную с современной музыкой. Композицию сопроводили роликом, в котором на цветочном фоне появляются титры с текстом композиции и изображен человек, сидящий в позе лотоса.
Релиз альбома запланирован на 6 июля и приурочен 85-летию духовного лидера Тибета. В пластинку войдут 11 треков.
- В 2015 году духовный лидер Тибета Далай-лама отметил свое 80-летие на британском музыкальном фестивале “Гластонбери”.