Духовный лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама презентовал трек One of My Favorite Prayers со своего дебютного альбома.

Видео опубликовано на YouTube-канале Далай-ламы.

One of My Favorite Prayers войдет в дебютный альбом далай-ламы Inner World. Название переводится как “Внутренний мир”.

Трек представляет собой буддийскую мантру, соединенную с современной музыкой. Композицию сопроводили роликом, в котором на цветочном фоне появляются титры с текстом композиции и изображен человек, сидящий в позе лотоса.

Релиз альбома запланирован на 6 июля и приурочен 85-летию духовного лидера Тибета. В пластинку войдут 11 треков.