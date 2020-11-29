На днях музыкальное приложение для идентификации песен Shazam представило 100 треков, которые пользователи искали больше всего за все время его существования.

Рейтинг возглавила композиция “Dance Monkey” певицы из Австралии по имени Тони Уотсон, известной под псевдонимом Tones and I.

“Dance Monkey” вышла в мае 2019 и, согласно данным Книги рекордов Гиннеса, возглавила чарты в более чем 30 странах, а также побила несколько рекордов в австралийском чарте ARIA.

Через приложение Shazam эту песню искали рекордные 36,6 млн раз, а официальный клип собрал на YouTube 4,4 млн просмотров.