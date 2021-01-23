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Дастин Пуарье – Конор МакГрегор: где и когда смотреть UFC 257

В воскресенье, 24 января, ирландец Конор МакГрегор и американец Дастин Пуарье проведут главный бой турнира UFC 257 в Абу-Даби.

Суббота, 23 января 2021, 14:04

#Буквы рассказывают, где смотреть главный бой UFC 257.

Где: на “Бойцовском острове” в Абу-Даби (ОАЭ).

Когда: 24 января в 05:00 по Киеву.

Отметим, что МакГрегор и Пуарье уже встречались на ринге в 2014 году. Тогда ирландец МакГрегор одержал победу нокаутом в первом раунде.

На кону возможность выиграть титул чемпиона UFC в легком весе уже в следующем бою.

За свою карьеру МакГрегог провел 26 профессиональных боев ММА: 22 победы и четыре поражения.

Пуарье последний бой провел в июне прошлого года. Единогласным решением судей он победил Дэна Хукера. Американец провел за карьеру 32 боя: 26 побед и шесть поражений.

Прогнозы букмекеров

Букмекеры считают фаворитом МакГрегора: коэффициент на его победу – 1.24, на победу Порье – 3.5.

21 января бойцы провели дуэль взглядов перед боем в Абу-Даби.

Где и когда смотреть бой МакГрегор – Пуарье

Бой будет транслировать телеканал Setanta Sports и онлайн-сервис Megogo. Трансляция начнется в 05:00.

  • На бывшего чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в двух весовых категориях Конора МакГрегора подали многомилионный иск по делу об изнасиловании.
  • 13 сентября ирландского бойца Конора МакГрегора освободили без предъявления обвинений после того, как он провел 48 часов под стражей на Корсике по подозрению в попытке сексуального насилия.
  • Ранее экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, звезда смешанных единоборств Конор Макгрегор после завершения карьеры отправится в водный тур с княгиней Монако Шарлен.

 

Теги: бій, бій, видео, Дастін Пуар'є, Конор МакГрегор, ММА

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