Дастин Пуарье – Конор МакГрегор: где и когда смотреть UFC 257

#Буквы рассказывают, где смотреть главный бой UFC 257.

Где: на “Бойцовском острове” в Абу-Даби (ОАЭ).

Когда: 24 января в 05:00 по Киеву.

Отметим, что МакГрегор и Пуарье уже встречались на ринге в 2014 году. Тогда ирландец МакГрегор одержал победу нокаутом в первом раунде.

На кону возможность выиграть титул чемпиона UFC в легком весе уже в следующем бою.

За свою карьеру МакГрегог провел 26 профессиональных боев ММА: 22 победы и четыре поражения.

Пуарье последний бой провел в июне прошлого года. Единогласным решением судей он победил Дэна Хукера. Американец провел за карьеру 32 боя: 26 побед и шесть поражений.

Dustin vs Conor! We take a look by the numbers 👀

[ B2YB @NobodyMovie | #InAbuDhabi | @VisitAbuDhabi ] pic.twitter.com/ZLrqVYsJxp

— UFC (@ufc) January 22, 2021