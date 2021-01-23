Дастин Пуарье – Конор МакГрегор: где и когда смотреть UFC 257

#Буквы рассказывают, где смотреть главный бой UFC 257.
Где: на “Бойцовском острове” в Абу-Даби (ОАЭ).
Когда: 24 января в 05:00 по Киеву.
Отметим, что МакГрегор и Пуарье уже встречались на ринге в 2014 году. Тогда ирландец МакГрегор одержал победу нокаутом в первом раунде.
На кону возможность выиграть титул чемпиона UFC в легком весе уже в следующем бою.
За свою карьеру МакГрегог провел 26 профессиональных боев ММА: 22 победы и четыре поражения.
Пуарье последний бой провел в июне прошлого года. Единогласным решением судей он победил Дэна Хукера. Американец провел за карьеру 32 боя: 26 побед и шесть поражений.
Dustin vs Conor! We take a look by the numbers 👀
[ B2YB @NobodyMovie | #InAbuDhabi | @VisitAbuDhabi ] pic.twitter.com/ZLrqVYsJxp
— UFC (@ufc) January 22, 2021
Прогнозы букмекеров
Букмекеры считают фаворитом МакГрегора: коэффициент на его победу – 1.24, на победу Порье – 3.5.
21 января бойцы провели дуэль взглядов перед боем в Абу-Даби.
THE REMATCH.
💎 @DustinPoirier vs 🇮🇪 @TheNotoriousMMA is two days away…
[ #UFC257 | LIVE on #ESPNPlus PPV: https://t.co/cibwi9VLF2 ] pic.twitter.com/ZakkbNkwbY
— UFC (@ufc) January 21, 2021
Где и когда смотреть бой МакГрегор – Пуарье
Бой будет транслировать телеканал Setanta Sports и онлайн-сервис Megogo. Трансляция начнется в 05:00.
- На бывшего чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в двух весовых категориях Конора МакГрегора подали многомилионный иск по делу об изнасиловании.
- 13 сентября ирландского бойца Конора МакГрегора освободили без предъявления обвинений после того, как он провел 48 часов под стражей на Корсике по подозрению в попытке сексуального насилия.
- Ранее экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, звезда смешанных единоборств Конор Макгрегор после завершения карьеры отправится в водный тур с княгиней Монако Шарлен.