Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Так, девятая часть популярной франшизы, релиз которой из-за пандемии коронавируса не раз переносился с мая 2020 года, выйдет 25 июня 2021 года, вместо 28 мая, как сообщалось ранее.

Главную роль в фильме исполнил Вин Дизель. Также зрители увидят на экране персонажей в исполнении Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Джорданы Брюстер, рэпера Лудакриса и экс-рестлера Джона Сина. Режиссером картины стал Джастин Лин.

Кроме того, мультфильм “Миньоны: Становление злодея” (Minions: The Rise of Gru) также перенесли: он должен был выйти 2 июля 2021 года, но теперь появится в кинотеатрах только 1 июля 2022 года. Изначально картина должна была выйти в 2020 году.