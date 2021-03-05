Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Так, девятая часть популярной франшизы, релиз которой из-за пандемии коронавируса не раз переносился с мая 2020 года, выйдет 25 июня 2021 года, вместо 28 мая, как сообщалось ранее.
Главную роль в фильме исполнил Вин Дизель. Также зрители увидят на экране персонажей в исполнении Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Джорданы Брюстер, рэпера Лудакриса и экс-рестлера Джона Сина. Режиссером картины стал Джастин Лин.
The family returns June 25. Only in theaters. #F9 pic.twitter.com/D9klpcvHDk
— #F9 (@TheFastSaga) March 4, 2021
Кроме того, мультфильм “Миньоны: Становление злодея” (Minions: The Rise of Gru) также перенесли: он должен был выйти 2 июля 2021 года, но теперь появится в кинотеатрах только 1 июля 2022 года. Изначально картина должна была выйти в 2020 году.
- В прошлом году в Сети появился первый тизер-трейлер фильма “Форсаж-9” Джастина Лина.