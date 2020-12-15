Об этом пишет NME.

Новая версия появится в альбоме ремиксов группы “White Pony” “Black Stallion”.

В новом видео ремикса “Change (In The House Of Flies)” представлены ранее не опубликованные кадры из архивов Deftones, а также переосмыслено оригинальное видео на песню.

В новом альбоме также есть ремикс на трек “Teenager” Роберта Смита из The Cure , а также переработанные произведения Squarepusher, Purity Ring, Майка Шиноды из Linkin Park и многих других.