Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.
Альбом выйдет 2 апреля и станет первым альбомом Ловато со времен “Tell Me You Love Me”, который вышел в 2017 году.
Певица объявила захватывающую новость, показав обложку психоделического альбома, на которой изображена она в красном платье с блестящим крылом бабочки.
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По данным People, предстоящий альбом станет дополнением к ее четырехсерийному документальному сериалу “Деми Ловато: Танцы с дьяволом”, премьера которого состоится на YouTube 23 марта и завершится 6 апреля.
В документальном фильме и новом альбоме Ловато впервые расскажет историю своей почти смертельной передозировки наркотиками в 2018 году, а также о своей реабилитации.
- Деми Ловато рассталась с актером Максом Эрихом спустя два месяца после помолвки.