Американская актриса и певица Деми Ловато анонсировала новый альбом под названием "Танцы с дьяволом… Искусство начинать заново" (Dancing with the Devil... The Art of Starting Over).

Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Альбом выйдет 2 апреля и станет первым альбомом Ловато со времен “Tell Me You Love Me”, который вышел в 2017 году.

Певица объявила захватывающую новость, показав обложку психоделического альбома, на которой изображена она в красном платье с блестящим крылом бабочки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Demi Lovato (@ddlovato)

По данным People, предстоящий альбом станет дополнением к ее четырехсерийному документальному сериалу “Деми Ловато: Танцы с дьяволом”, премьера которого состоится на YouTube 23 марта и завершится 6 апреля.

В документальном фильме и новом альбоме Ловато впервые расскажет историю своей почти смертельной передозировки наркотиками в 2018 году, а также о своей реабилитации.