Американская актриса и певица Деми Ловато призналась, что перенесла три инсульта и сердечный приступ после передозировки наркотиков в 2018 году.

Об этом сообщает PEOPLE.

28-летняя звезда готовится выпустить документальный фильм под название “Деми Ловато: Танцуя с дьяволом”.

В трейлере к нему Деми откровенно рассказала о передозировке наркотиков.

“У меня было три инсульта. У меня был сердечный приступ. Мои врачи сказали, что у меня есть еще от пяти до десяти минут”, – призналась актриса.

“У меня осталось повреждение мозга, и я до сих пор борюсь с его последствиями. Я не вожу машину, потому что у меня есть слепые зоны”, – отметила она.

Ловато также добавила, что долгое время она не могла читать, потому что все ей казалось размытым и нечетким.

“Я столкнулась с множеством последствий, и я чувствую, что они все еще здесь, чтобы напоминать мне о том, что может случиться, если я когда-нибудь снова перейду на темную сторону”, – убеждена певица.

Она также отметила, что не может и не хочет ничего менять в прошлом.

“Все должно было случиться, чтобы я усвоила уроки, которые усвоила. Это было болезненное путешествие, и я оглядываюсь назад, и иногда мне становится грустно, когда я думаю о боли, которую мне пришлось вынести, чтобы преодолеть то, что было, но я ни о чем не жалею. Я так горжусь тем, кем являюсь сегодня. И я так горжусь тем, что люди видят это в этом документальном фильме”, – резюмировала звезда.