Об этом сообщает PEOPLE.

“Это было трудным решением, но Деми и Макс решили пойти по разным дорогам, чтобы сосредоточиться на своей карьере. Они все еще любят и уважают друг друга и всегда будут ценить проведенное вместе время”, – сообщил источник издания.

Отмечается, что их расставание произошло через два месяца после того, как Эрих сделал предложение Ловато в Малибу 22 июля, а встречаться пара начала в марте.