Об этом она написала в Instagram.

“Когда я была маленькой девочкой, мой папа всегда называл меня своим “юным партнером” – это может звучать странно, но только не с его ковбойским акцентом. Мне казалось это идеальным определением. И сегодня это слово приобрело еще более идеальный смысл: я официально согласилась стать партнером другого человека”, — написала певица.

Деми Ловато начала встречаться с актером Максом Эрихом спустя четыре месяца после расставания моделью Остином Уилсоном.