Американська співачка Демі Ловато оголосила себе небінарною персоною та просить звертатися до неї в множині, замінивши "він" чи "вона" на "вони".

Про це вона написала в соціальній мережі Twitter.

“Останні півтора року я займалася собою, і зробила висновок, що ідентифікую себе як небінарну особу”, – пояснила Ловато.

Every day we wake up, we are given another opportunity & chance to be who we want & wish to be. I’ve spent the majority of my life growing in front of all of you… you’ve seen the good, the bad, & everything in between. pic.twitter.com/HSBcfmNruo — Demi Lovato (@ddlovato) May 19, 2021

Однак фоловери одразу вказали зірці на те, що в заяві вона називає себе “я”, а треба було б “ми”.

В кінці березня Демі Ловато оголосила себе пансексуальною. Це означає, що вона особа, яка може мати романтичні та сексуальні почуття до інших осіб, незалежно від їх біологічної статі та гендерної ідентичності. Ще раніше вона називала себе квір-персоною, тобто має сексуальний потяг як до жінок, так і до чоловіків.

“Більшу частину свого життя я була у всіх на очах. Ви бачили мої злети, падіння та все, що між ними. Моє життя було не тільки моєю власною подорожжю, я жила для тих, хто був по ту сторону камери”, – написала вона.

Вона додала, що її нинішній камінг-аут – спосіб підтримати тих, хто поки не може зробити подібну заяву через різні обставини. Своїм прикладом вона хотіла б надихнути інших.