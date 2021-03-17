Об этом она рассказала в своем документальном фильме “Деми Ловато: Танцы с дьяволом”, премьера которого состоялась во вторник на кинофестивале SXSW, пишет People.

Первое изнасилование произошло, когда певице было 15 лет.

“Я потеряла девственность в результате изнасилования”, – сказала она.

Ловато также добавила, что это сделал человек, с которым она тогда “встречалась”. По ее словам, она ясно дала ему понять, что не была “готова” потерять девственность.

Второе сексуальное насилие произошло со стороны торговца наркотиками в ночь передозировки.

“Это была не просто передозировка. Меня использовали в своих интересах”, – поделилась воспоминаниями об июльской ночи 2018 года Ловато.

Ее подруга, Сира Митчелл, объяснила, что в ту ночь актрисе давали героин “с добавлением фентанила”.

“Когда они нашли меня, я была голая и синяя. Меня буквально бросили умирать после того, как он воспользовался мной. Когда я очнулась в больнице, они спросили, был ли у нас секс по обоюдному согласию. У меня было одно воспоминание, в котором он был сверху. Я увидела этот момент и сказала да. Лишь через месяц после передозировки я поняла, что была не в состоянии принимать добровольное решение”, – отметила Ловато.

Фильм о Деми Ловато появится на YouTube 23 марта.