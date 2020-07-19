57-летняя голливудская актриса Деми Мур обнародовала видео, на котором запечатлен процесс ее превращения из брюнетки в блондинку.

Видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

Мур исполнила одну из главных ролей в новой экранизации антиутопии Олдоса Хаксли “Дивный новый мир”. Ради своей роли бывшая супруга Брюса Уиллиса решилась на кардинальную смену привычного образа — из жгучей брюнетки актриса перевоплотилась в платиновую блондинку. Ее героиня по имени Линда также носит более короткую стрижку, чем сама Мур в обычной жизни.

Представляя свою героиню поклонникам, Деми поделилась промофото. В кадре звезда позирует в платье-сорочке с кружевными вставками, а сверху она накинула прозрачный халат. Мур распустила волосы, придав им легкой небрежности, и сделала умеренный макияж в теплых тонах.

“Знакомьтесь с Линдой”, — лаконично подписала снимок Деми.

Позже она показала процесс ее превращения из брюнетки в блондинку.

“Добро пожаловать, Линда”, – подписала ролик актриса, подразумевая героиню сериала “Дивный новый мир”, роль которой играет.

Переглянути цей допис в Instagram Becoming Linda! #BraveNewWorld Допис, поширений Demi Moore (@demimoore) 16 Лип 2020 р. о 4:59 PDT