Видео она опубликовала на своей странице в Instagram.
Мур исполнила одну из главных ролей в новой экранизации антиутопии Олдоса Хаксли “Дивный новый мир”. Ради своей роли бывшая супруга Брюса Уиллиса решилась на кардинальную смену привычного образа — из жгучей брюнетки актриса перевоплотилась в платиновую блондинку. Ее героиня по имени Линда также носит более короткую стрижку, чем сама Мур в обычной жизни.
Представляя свою героиню поклонникам, Деми поделилась промофото. В кадре звезда позирует в платье-сорочке с кружевными вставками, а сверху она накинула прозрачный халат. Мур распустила волосы, придав им легкой небрежности, и сделала умеренный макияж в теплых тонах.
“Знакомьтесь с Линдой”, — лаконично подписала снимок Деми.
Позже она показала процесс ее превращения из брюнетки в блондинку.
“Добро пожаловать, Линда”, – подписала ролик актриса, подразумевая героиню сериала “Дивный новый мир”, роль которой играет.
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- Ранее сообщалось, что актеры Брюс Уиллис и Деми Мур, расставшиеся в 2000 году, воссоединились во время самоизоляции.