Актеры Брюс Уиллис и Деми Мур, расставшиеся в 2000 году, воссоединились во время самоизоляции.

Фотографию Деми Мур опубликовала в Instagram.

На фото все члены семьи позируют в одинаковых бело-зеленых полосатых пижамах. Также в в family look одели и домашних питомцев семьи.

Младшая дочь бывших супругов, 26-летняя Таллула, также опубликовала фотографию своих счастливых родителей.

На ней актеры позируют в забавных пижамах, на заднем плане видно 28-летнюю Скаут Уиллис с мужем, режиссером Диллоном Басом, и их собаку.

Напомним, Брюс Уиллис и Деми Мур поженились в 1987 году и расстались в 2000. В браке родилось трое дочерей: 32-летняя Румер Уиллис, 28-летняя Скаут Уиллис и 26-летняя Талула Уиллис.

Сейчас Брюс Уиллис женат на фотомодели Эмми Хеминг. Пара воспитывает двух дочерей 8-летнюю Мейбел и 5-летнюю Эвелин. Обе семьи поддерживают дружеские отношения.