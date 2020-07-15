Об этом сообщают #Буквы.
Актриса Деми Мур и кинорежисер и сценарист Шана Фест во время карантина запустили необычный проект “Распутная Диана”. Это эротический сериал в аудиоформате, снятый с помощью сервиса видеосвязи Zoom.
В понедельник, 13 июля, вышел первый эпизод аудиосериала. Он доступен для прослушивания на Apple Podcasts, Spotify и других платформах.
Главная героиня сериала, Диана (в исполнении Деми Мур) — замужняя женщина, которая уже более года не спит со своим мужем. Днем она примерная жена и мать, а ночью – женщина, которая позволяет себе наслаждаться сексом и откровенно говорить об этом с подругами.
Автор сценария сериала Шана Фест рассказала, что эта история перекликается с историей ее собственного брака в то время, когда она и ее супруг переживали тяжелые времена. “Распутная Диана” задумывался ею как альтернатива традиционному порно.
“Я думаю, что твоя сексуальная жизнь отражает состояние твоего брака, и у нас с мужем были действительно тяжелые времена. У нас не было секса в течение года, и я помню, как заснула с ним рядом в воскресенье вечером и подумала про себя: “Разве не было бы замечательно, если бы мы увидели шоу, которое действительно заставило нас хотеть заниматься сексом?”. Типичное порно не заводит меня. Я действительно люблю хорошие истории, в которые я могла бы поверить, что-то, что казалось действительно честным”, — отметила она в интервью американскому Vogue.
Деми Мур призналась, что этот проект является для нее особенным и важным, потому что представляет женский взгляд на сексуальность.
“В нашей сексуальности так много невысказанного стыда. Именно это говорит нам о том, что для нас вполне возможно желать секса, если это делается с целью продолжения рода или если это кто-то, с кем мы собираемся быть на всю оставшуюся жизнь. Несмотря на то, что мы, современные женщины, можем чувствовать себя более свободными, это все еще что-то подавляется. Моя героиня Диана очень секс-позитивна. И если мы хотим баланса, если мы хотим равенства, тогда нам нужно его создать своими руками”, — рассказала актриса
View this post on Instagram
#DirtyDiana is such a special project to me and I spoke to @voguemagazine about why… “There’s so much unspoken shame attached to our sexuality. It's this conditioning telling us that it's only okay for us to desire sex if it's for the purpose of procreation or if it's somebody that we intend to be with for the rest of our lives. Even though we're modern women who can feel that we are more liberated, it's still this undercurrent. [Dirty Diana] was so sex positive. I was in.” Episode 1 out now 🖤 apple.co/dirtydiana
Кроме Деми Мур в сериале также появятся актрисы Гвендолин Кристи, Лины Данэм, Мелани Гриффит, Лили Тейлор и другие.
- Ранее сообщалось, что актеры Брюс Уиллис и Деми Мур, расставшиеся в 2000 году, воссоединились во время самоизоляции.