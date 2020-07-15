Об этом сообщают #Буквы.

Актриса Деми Мур и кинорежисер и сценарист Шана Фест во время карантина запустили необычный проект “Распутная Диана”. Это эротический сериал в аудиоформате, снятый с помощью сервиса видеосвязи Zoom.

В понедельник, 13 июля, вышел первый эпизод аудиосериала. Он доступен для прослушивания на Apple Podcasts, Spotify и других платформах.

Главная героиня сериала, Диана (в исполнении Деми Мур) — замужняя женщина, которая уже более года не спит со своим мужем. Днем она примерная жена и мать, а ночью – женщина, которая позволяет себе наслаждаться сексом и откровенно говорить об этом с подругами.

Автор сценария сериала Шана Фест рассказала, что эта история перекликается с историей ее собственного брака в то время, когда она и ее супруг переживали тяжелые времена. “Распутная Диана” задумывался ею как альтернатива традиционному порно.

“Я думаю, что твоя сексуальная жизнь отражает состояние твоего брака, и у нас с мужем были действительно тяжелые времена. У нас не было секса в течение года, и я помню, как заснула с ним рядом в воскресенье вечером и подумала про себя: “Разве не было бы замечательно, если бы мы увидели шоу, которое действительно заставило нас хотеть заниматься сексом?”. Типичное порно не заводит меня. Я действительно люблю хорошие истории, в которые я могла бы поверить, что-то, что казалось действительно честным”, — отметила она в интервью американскому Vogue.

Деми Мур призналась, что этот проект является для нее особенным и важным, потому что представляет женский взгляд на сексуальность.

“В нашей сексуальности так много невысказанного стыда. Именно это говорит нам о том, что для нас вполне возможно желать секса, если это делается с целью продолжения рода или если это кто-то, с кем мы собираемся быть на всю оставшуюся жизнь. Несмотря на то, что мы, современные женщины, можем чувствовать себя более свободными, это все еще что-то подавляется. Моя героиня Диана очень секс-позитивна. И если мы хотим баланса, если мы хотим равенства, тогда нам нужно его создать своими руками”, — рассказала актриса

Кроме Деми Мур в сериале также появятся актрисы Гвендолин Кристи, Лины Данэм, Мелани Гриффит, Лили Тейлор и другие.