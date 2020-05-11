#Буквы рассказывают, как этот праздник отметили мировые звезды.
День Матери, как и другие праздники в 2020-м году, всем нам приходится праздновать в Сети. Звезды — не исключение. Множество известных всем актеров и актрис, моделей, певцов и певиц в этот день опубликовали трогательные посты в Instagram, посвященные своим мамам и супругам.
Американская телезвезда и модель Ким Кардашьян поделилась архивной фотографией своей матери в бикини. Это фото, по словам Ким, было сделано вскоре после того, как ее мать — Крис Дженнер — родила 4 ребенка, сына Робина.
“Лучшая мама на свете! Я не могу дождаться, чтобы отдать ей подарок!”, — написала Ким в описании фотографии.
Актриса Синди Кроуфорд рассказала о том, как ее мать Дженнифер Сью Кроуфорд-Молаф вдохновила ее на материнство.
“Я так рада, что она стала моей мамой. Она показала мне, как выглядит безусловная любовь, и вселила в меня уверенность, что и я сама стану мамой. Это — два величайших дара! Люблю тебя мама!”, — подчеркнула Синди.
Супруга Джастина Бибера, модель и креативный директор Adidas Хейли Болдуин показала свои детские снимки и рассказала, что считает свою маму “самой великолепной женщиной и снаружи, и внутри”.
“Я люблю тебя всем сердцем”, — добавила она.
Модель Джиджи Хадид, которая вскоре и сама станет матерью, призналась, что мать для нее — пример для подражания.
“Я люблю тебя без слов, мама! Ты — супергерой”, — отметила она.
Австралийская и американская актриса Николь Кидман обратилась к тем мамам, которые не могу провести этот день со своими близкими из-за карантина.
“Знаю, что многие из нас не имеют возможности поцеловать и обнять своих мам сегодня, но всем матерям мира — мы всегда с вами и празднуем”, — написала она.
Футболист Дэвид Бекхэм в День матери посвятил пост не только маме, но и супруге Виктории, которая родила ему троих сыновей и дочь.
“Счастливого всемирного Дня матери всем мамам в мире!” — написал он.
Певица Бритни Спирс в День матери рассказала, что горда быть мамой для двух замечательных мальчиков — 14-летнего Шона и 13-летнего Джейдена.
Известная певица Майли Сайрус поблагодарила маму за поддержку, которая помогла ей добиться успехов.
“Тиш Сайрус — самая поддерживающая мамочка! Ты всегда говорила мне, что я сделаю это, поэтому я сделала это! Так что вечно благодарна тебе! Люблю тебя!”, — отметила Майли.
Певец Джастин Тимберлейк показал фото с мамой и бабушкой, сделанное в декабре прошлого года.
“#HappyMothersDay для всех мамочек там!” — написал он.
- Ко Дню матери Google создал интерактивную дудл-открытку.
- Бойцы, которые на Донбассе находятся на передовой операции Объединенных сил (ООС) записали трогательный ролик-поздравление с Днем матери.