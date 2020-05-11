10 мая весь мир отмечал День Матери — день, когда принято поздравлять мам и бабушек, говорить им слова благодарности за колоссальное терпение, силы и бесконечную любовь, которую они дарят своим детям.

#Буквы рассказывают, как этот праздник отметили мировые звезды.

День Матери, как и другие праздники в 2020-м году, всем нам приходится праздновать в Сети. Звезды — не исключение. Множество известных всем актеров и актрис, моделей, певцов и певиц в этот день опубликовали трогательные посты в Instagram, посвященные своим мамам и супругам.

Американская телезвезда и модель Ким Кардашьян поделилась архивной фотографией своей матери в бикини. Это фото, по словам Ким, было сделано вскоре после того, как ее мать — Крис Дженнер — родила 4 ребенка, сына Робина.

“Лучшая мама на свете! Я не могу дождаться, чтобы отдать ей подарок!”, — написала Ким в описании фотографии.

Актриса Синди Кроуфорд рассказала о том, как ее мать Дженнифер Сью Кроуфорд-Молаф вдохновила ее на материнство.

“Я так рада, что она стала моей мамой. Она показала мне, как выглядит безусловная любовь, и вселила в меня уверенность, что и я сама стану мамой. Это — два величайших дара! Люблю тебя мама!”, — подчеркнула Синди.

Супруга Джастина Бибера, модель и креативный директор Adidas Хейли Болдуин показала свои детские снимки и рассказала, что считает свою маму “самой великолепной женщиной и снаружи, и внутри”.

“Я люблю тебя всем сердцем”, — добавила она.

Модель Джиджи Хадид, которая вскоре и сама станет матерью, призналась, что мать для нее — пример для подражания.

“Я люблю тебя без слов, мама! Ты — супергерой”, — отметила она.

Австралийская и американская актриса Николь Кидман обратилась к тем мамам, которые не могу провести этот день со своими близкими из-за карантина.

“Знаю, что многие из нас не имеют возможности поцеловать и обнять своих мам сегодня, но всем матерям мира — мы всегда с вами и празднуем”, — написала она.

Футболист Дэвид Бекхэм в День матери посвятил пост не только маме, но и супруге Виктории, которая родила ему троих сыновей и дочь.

“Счастливого всемирного Дня матери всем мамам в мире!” — написал он.

Певица Бритни Спирс в День матери рассказала, что горда быть мамой для двух замечательных мальчиков — 14-летнего Шона и 13-летнего Джейдена.

Известная певица Майли Сайрус поблагодарила маму за поддержку, которая помогла ей добиться успехов.

“Тиш Сайрус — самая поддерживающая мамочка! Ты всегда говорила мне, что я сделаю это, поэтому я сделала это! Так что вечно благодарна тебе! Люблю тебя!”, — отметила Майли.

Певец Джастин Тимберлейк показал фото с мамой и бабушкой, сделанное в декабре прошлого года.

“#HappyMothersDay для всех мамочек там!” — написал он.