Об этом пишет Fox News.

“Я хотел бы сказать, что для этого есть некая интеллектуальная, хорошо продуманная причина. Потому что я подумывал о том, чтобы завести Twitter-аккаунт, и я на 100 % знаю, что если бы я это сделал, вы бы все проснулись от новостей вроде “Дэн Рэдклифф вступает в драку со случайным человеком из Twitter”, – рассказал актер.

Рэдклифф добавил, что в юности он часто просматривал таблоиды в Интернете, чтобы узнать, какие комментарии пишут в его адрес. Но, по его словам, это было “безумно плохо”.

“Мне кажется, что Twitter и все остальное – это продолжение этого. Можно, конечно, читать о себе только хорошие вещи, но, мне кажется, это нездоровое занятие”, – добавил звезда “Поттерианы”.