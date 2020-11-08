Об этом рассказывают #Буквы.
Так, в 2017 году еженедельник вышел с обложкой, на которой Трамп держит в одной руке отрубленную голову статуи Свободы, а в другой – окровавленный нож.
Тогда СМИ и еврочиновники раскритиковали обложку. Художник Эдель Родригес заявил, что изображение символизирует “обезглавливание демократии”.
Изображение подписано словами: “Америка прежде всего”.
На этот раз автор обложки решил вернуть голову статуи на место.
“Make America great again” – говорится в подписи.
- Известный американский уличный художник и иллюстратор Шепард Фейри создал бунтарскую обложку для очередного номера журнала Time. Художник соединил призыв к голосованию на президентских выборах в США с актуальными проблемами страны.