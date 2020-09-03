Американский иллюзионист Дэвид Блейн пролетел над пустыней на связке из 52 воздушных шаров.

Об этом сообщает The Wrap.

Иллюзионист выполнил новый трюк впервые за 10 лет. Он назвал его “Вознесение”.

Весь полет длился около часа, он проходил на высоте до 7500 м над пустыней Пейдж в Аризоне.

Блейн готовил трюк в течение 10 лет в команде каскадеров и специалистов по полетам, погоде и скайдайвингу.

За время подготовки он примерно 500 раз прыгунл с парашютом и получил лицензию по управлению воздушным шаром.

Также он тренировался дышать при низком уровне кислорода.

Таким образом иллюзионист исполнил свою детскую мечту подняться в небо на воздушных шариках.