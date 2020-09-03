Об этом сообщает The Wrap.
Иллюзионист выполнил новый трюк впервые за 10 лет. Он назвал его “Вознесение”.
Весь полет длился около часа, он проходил на высоте до 7500 м над пустыней Пейдж в Аризоне.
Блейн готовил трюк в течение 10 лет в команде каскадеров и специалистов по полетам, погоде и скайдайвингу.
За время подготовки он примерно 500 раз прыгунл с парашютом и получил лицензию по управлению воздушным шаром.
Также он тренировался дышать при низком уровне кислорода.
Таким образом иллюзионист исполнил свою детскую мечту подняться в небо на воздушных шариках.
- Ранее Дэвид Блейн во время выступления случайно прострелил себе рот.