Об этом сообщает The Wrap.

Иллюзионист выполнил новый трюк впервые за 10 лет. Он назвал его “Вознесение”.

Весь полет длился около часа, он проходил на высоте до 7500 м над пустыней Пейдж в Аризоне.

Блейн готовил трюк в течение 10 лет в команде каскадеров и специалистов по полетам, погоде и скайдайвингу.

За время подготовки он примерно 500 раз прыгунл с парашютом и получил лицензию по управлению воздушным шаром.

Также он тренировался дышать при низком уровне кислорода.

Таким образом иллюзионист исполнил свою детскую мечту подняться в небо на воздушных шариках.