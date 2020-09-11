Об этом пишет Page Six.

Отмечается, что пара заразилась коронавирусом после поездки в США, где они посетили несколько рекламных мероприятий, связанных с запуском футбольного клуба Дэвида “Интер Майами”.

По словам источника, происходящее было похоже на фильм ужасов.

“Они посетили несколько обязательных промомероприятий, где постоянно жали всем руки, обнимались и целовались. Затем вернулись в Лондон и направились в свой дом в Котсуолде. Дэвид сразу же почувствовал себя плохо, потом у Виктории заболело горло и поднялась температура”, – рассказал он.

Кроме того, заболели так же работники из их команды, в том числе водители, охранники и ассистенты, некоторые из них переносили болезнь в тяжелой форме.

После этого, у Виктории началась паника, она заставила всю семью соблюдать двухнедельный карантин.

“Она была совершенно потрясена, что они могут быть суперраспространителями, и сделала все, что могла, чтобы минимизировать все риски в будущем. Она не могла встать с кровати и постоянно переживала за других. Тяжелые были недели”, – добавил инсайдер.