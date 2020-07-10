Об этом он сказал в интервью изданию Entertainment Tonight.
По словам Швиммера, съемки, которые отложили из-за пандемии коронавируса, планируют начать в августе.
Он также отметил, что у эпизода нет сценария.
“Мы надеемся снять серию в августе, но, честно говоря, мы начнем работу, когда это будет безопасно. Будем снимать без сценария, ведь мы не играем наших персонажей. Это будет интервью с нами, большое воссоединение впервые за десятилетие”, – рассказал актер.
- Ранее сообщалось, что съемки продолжения легендарного сериала “Друзья” могут состояться уже в августе этого года.