Американский актер Дэвид Швиммер, наиболее известен по роли Росса Геллера в телесериале "Друзья", рассказал подробности о спецвыпуске проекта.

Об этом он сказал в интервью изданию Entertainment Tonight.

По словам Швиммера, съемки, которые отложили из-за пандемии коронавируса, планируют начать в августе.

Он также отметил, что у эпизода нет сценария.

“Мы надеемся снять серию в августе, но, честно говоря, мы начнем работу, когда это будет безопасно. Будем снимать без сценария, ведь мы не играем наших персонажей. Это будет интервью с нами, большое воссоединение впервые за десятилетие”, – рассказал актер.