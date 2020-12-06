Видео она опубликовала в Facebook.
На видео Стелла Босси в облегающем боди и капроновых колготках в сеточку вывозит из метро мобильный микшер и колонки. Уже на улице она принялась играть свой сет. Некоторые собравшиеся люди подтанцовывали.
Судя по реакции прохожих, сет им понравился.
Сама ди-джей свое видео подписала следующими словами: “Если вы не можете прийти в клуб, я принесу клуб к вам”.
- Во время жесткого карантина (локдауна), который Кабинет Министров потенциально может ввести с начала января 2021 года, возможно, будут работать отели, церкви и горнолыжные курорты.