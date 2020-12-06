Видео она опубликовала в Facebook.

На видео Стелла Босси в облегающем боди и капроновых колготках в сеточку вывозит из метро мобильный микшер и колонки. Уже на улице она принялась играть свой сет. Некоторые собравшиеся люди подтанцовывали.

Судя по реакции прохожих, сет им понравился.

Сама ди-джей свое видео подписала следующими словами: “Если вы не можете прийти в клуб, я принесу клуб к вам”.