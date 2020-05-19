Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Актер сообщил, что 19 мая совместно с рядом организаций (Earth Alliance, EuropeAid и другими) создал благотворительній фонд с начальным финансированием в размере 2 млн долларов.
Эти средства пойдут на помощь Национальному парку Вирунга, который, по словам Ди Каприо, является одним из биологически разнообразных районов на планете и домом для горных горилл, находящихся под угрозой исчезновения.
Также актер отметил, что заповедника зависит от того, как Конго справится с последствиями вспышки вируса Эбола и эпидемией COVID-19.
- Ранее актеры Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро предложили своим поклонникам пожертвовать средства на помощь пострадавшим от пандемии COVID-19 и сняться вместе с ними в новом фильме Мартина Скорсезе.