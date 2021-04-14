Принцеса Євгенія публічно вшанувала пам’ять 99-річного принца Філіпа, який помер в п’ятницю, 9 квітня. Вона зізналася, що береже у серці багато теплих спогадів.

Про це вона написала в Instagram.

“Дорогий дідусю, нам вас дуже не вистачає. Ви були б так зворушені усіма словами на свою адресу, які я вислухала за останні дні”, – написала вона.

Також онука Філіпа відзначила його дивовижну майстерність готувати барбекю та особливу пристрасть до пива.

“Люди згадують, як сиділи поруч з вами за вечерею або одного разу потисли вам руку, згадують, як ви мимохідь привіталися, згадують, як багато важила дня них нагорода імені герцога Единбурзького. Я ж пригадую, як вчилася готувати, малювати, читати. Я згадую, як сміялася над вашими жартами і розпитувала про ваше яскраве життя і службу на флоті. Я пам’ятаю, як підгоряли мої сосиски, і ви кинулися рятувати моє барбекю. Я пам’ятаю ваші руки, сміх і улюблене пиво. Я буду згадувати вас, дивлячись на ваших дітей, онуків і правнуків”, – додала принцеса.

Онука принца Філіпа пообіцяла, що після його смерті уся королівська сім’я піклуватиметься про королеву Єлизавету II.

“Дякую за вашу відданість і любов до всіх нас і особливо до бабусі, про яку ми будемо дбати замість вас”, – завершила вона.

Чоловік Єлизавети II помер 9 квітня у віці 99 років. Церемонія поховання відбудеться 17 квітня у каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку – початок о 15:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом).

Відомо, що у зв’язку з пандемією коронавірусу похорон герцога Единбурзького відбудеться з деякими змінами. Прощання з членом королівської родини пройде без представників громадськості.