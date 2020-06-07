Об этом он написал в Instagram.
Диджей отметил, что был на протесте вместе с детьми.
“Для меня было важно быть с ними в Лондоне для протеста. Я надеюсь, что они будут расти в лучшем мире”, – написал диджей.
Стоит отметить, что 1 июня, когда только начались протесты против расизма, диджей поделился со слушателями музыкальным ремиксом с речью Мартина Лютера Кинга-младшего. Так он пытался поддержать протесты.
- Актер Майкл Бакари Джордан, известный ролью в фильме “Черная пантера”, выступил во время одной из акций протеста против расизма, поддержав тех, кто вышли на улицы после смерти Джорджа Флойда.