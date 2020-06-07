Диджей Дэвид Гетта вместе с семьей поддержал акцию протеста против расизма, организованную в память о погибшем в США Джордже Флойде.

Об этом он написал в Instagram.

Диджей отметил, что был на протесте вместе с детьми.

“Для меня было важно быть с ними в Лондоне для протеста. Я надеюсь, что они будут расти в лучшем мире”, – написал диджей.

Стоит отметить, что 1 июня, когда только начались протесты против расизма, диджей поделился со слушателями музыкальным ремиксом с речью Мартина Лютера Кинга-младшего. Так он пытался поддержать протесты.