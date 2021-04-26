Діджей Questlove — музичний директор церемонії, який озвучив барабанщика Кудряша з групи Доротеї Вільямс в мультфільмі "Душа", з'явився на церемонії вручення премії "Оскар" в золотистих кроксах.

Про це пише американський портал Just Jared.

Артист вибрав для червоної килимової доріжки взуття марки Crocs золотистого кольору і темний костюм. Самі крокси виглядають так, ніби вони пофарбовані балончиком власноруч.

Зазначимо, що на церемонії не було оркестру. Його місце зайняв Questlove, який також є фронтменом групи The Roots.

“Я займаюся практично всіма музичними елементами: виробництвом оригінальної музики, і виступаю як ді-джей. Я буду єдиним музичним супроводом церемонії. Через COVID-19 ми вживаємо заходів обережності, тому Roots записали всі музичні репліки для шоу заздалегідь. Ми записали близько 50 або 60 музичних реплік, і я буду ді-джеєм цих пісень зі сцени”, – сказав він про свою роль музичного керівника церемонії.