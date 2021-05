Про це повідомляє Variety.

Це відбулося в рідному місті репера, Луїсвіллі (штат Кентуккі).

В поліції сказали, що діджей Ронні Тайшон О’Беннон нібито вистрілив в 37-річну Кашміру Неш. Вистріл виявився смертельним.

Його затримали. Тепер він під вартою в Управлінні пенітенціарних закладів міста. За нього запропоновано заставу розміром 500 тисяч доларів.

Очікується, що 17 травня відбудеться судове засідання, під час якого діджею пред’являть офіційне звинувачення в Окружному суді Джефферсона.

Також в поліції сказали, що діджей здався поліції після того, як суддя видав ордер на його арешт.

Адвокат О’Беннона розказав, що його клієнт не визнає себе винним.

“Я впевнений, що його виправдають”, – сказав він.

Харлоу написав в соцмережах напередодні, що його “серце розбите через цю ситуацію”. Він додав, що був на зв’язку з родиною дівчини.

Thank you for speaking up. It means a lot to all of us. Love you @jackharlow pic.twitter.com/A5FamX9kbQ

— jo ⛲️ (@drunkforharlow) May 12, 2021